В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда

Тела всех 39 человек, которые погибли при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, опознаны.

«Да, опознаны. Можно говорить, что все 39 опознаны», — приводит ТАСС слова первого замглавы МЧС РФ Александра Чуприяна.

Напомним, что 31 декабря утром в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого дома. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала. Погибли 39 человек.

3 января в МЧС объявили об окончании поисково-спасательной операции.

Продолжает обсуждаться версия о теракте. Издание Znak.com утверждает, что эту информацию подтверждают источники в ФСБ.



