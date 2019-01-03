Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек» и шоу «Голос»

Российский певец Юрий Лоза раскритиковал новогоднюю передачу «Голубой огонек» и посетовал на отсутствие молодых талантливых исполнителей. Также артист негативно отозвался о проекте «Голос».

Лоза рассказал в интервью News.ru, что сегодня на телевидении не осталось настоящих профессионалов, способных придумать хороший сценарий. По мнению певца, это является целенаправленной политикой для закупки зарубежного контента. Однако «купить номера на все новогодние праздники не получается», добавил Лоза.

«Поэтому пришлось обращаться к рецептам, изобретенным 60 лет тому назад, еще теми людьми, которые умели что-то создавать. Но за 60 лет уже все должно надоесть — и КВН, и знатоки, и «голубые огоньки»…», — заключил артист.

Высказался исполнитель и о шоу «Голос».

«Программа никогда не ставила задачу найти людей с хорошими голосами. Это программа не о голосах, это программа о типажах», — добавил Лоза.