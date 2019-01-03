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Промышленность

Минобороны потратило на продление сроков службы ядерных ракет 1,5 млрд рублей

11:48, 03.01.2019 1
Минобороны потратило на продление сроков службы ядерных ракет 1,5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Министерство обороны РФ в 2018 году выделило не менее 1,56 млрд рублей на продление сроков эксплуатации ядерных ракет.

В минувшем году на портале госзакупок было размещено несколько тендеров общей суммой в 1,56 млрд рублей на выполнение работ по обеспечению «продленных сроков эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М, 15П155, 15П165», передает «Интерфакс».

Тендеры предполагают выполнение части работ в 2018—2020 годах.

Индексы 15П155 и 15П165 относятся к ракетным комплексам «Тополь-М» в подвижной и шахтной версиях, 15П118М — к ракетным комплексам «Воевода», 15П135 — УР-100Н.

ПромышленностьОПК
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:32
    Не знаю как у вас а у меня при прочтении в ушах звон пилы стоял. Вжиннн-вжиннн, вжиннн-вжиннн
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