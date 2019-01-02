Роспотребнадзор напомнил о вступающем в силу запрете на «сухой алкоголь»

В Роспотребнадзоре напомнили, что с 8 января 2019 года в России вступает в силу запрет на производство и оборот «порошкообразной спиртосодержащей продукции».

«Согласно Федеральному закону вводится запрет производства и (или) оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции, под которым понимается пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенного для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в сентябре этого года соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. За производство и оборот «сухого алкоголя» предполагалось ввести штраф до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц.