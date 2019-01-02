Депутатов Госдумы и членов Совфеда будут наказывать за недостоверные сведения в декларациях

Депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации РФ будут наказывать за недостоверные сведения в декларациях.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», за предоставление недостоверных или неполных сведений в декларациях предусмотрено предупреждение.

Кроме того, чиновников могут освободить от должности в Совфеде или Госдуме за исключением должности члена комитета Совфеда и члена комитета Госдумы. Также чиновники могут быть лишены права занимать должности в Совфеде или Госдуме до прекращения срока их полномочий.

Ранее сообщалось, что чиновников могут обязать декларировать транспорт, которым они пользуются. В настоящее время они не обязаны отображать в своих декларациях транспорт, предоставленный им третьими лицами.