Чиновников могут обязать декларировать арендованный транспорт

Чиновников могут обязать декларировать транспорт, которым они пользуются.

Правительство предлагает уже в декабре 2018 года внести изменения в указ президента № 378, которым утверждена форма справки о доходах и расходах, следует из доклада правительства по результатам мониторинга правоприменения в России за 2017 год.

Таким образом, очередная декларационная кампания пройдет уже по новым правилам.

Согласно действующим правилам, чиновники не обязаны отображать в своих декларациях транспорт, предоставленный им третьими лицами. То есть чиновники могут пользоваться автомобилями, воздушными и морскими судами безвозмездно. Однако, как отмечается в документе, это может привести к конфликту интересов.

Ранее в Татарстане лишили полномочий депутата Верхнеуслонского района за нарушения в декларациях за 2015—2017 годы.