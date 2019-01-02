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Альбац в 2019 году покинет пост главного редактора The New Times

10:58, 02.01.2019
Альбац в 2019 году покинет пост главного редактора The New Times
Фото: скриншот видео youtube.com

Евгения Альбац собирается в этом году покинуть пост главного редактора журнала The New Times.

По ее словам, новым главным редактором должен стать человек значительно более молодой и «с менее зашоренными мозгами», рассказала она "Эху Москвы".

Альбац добавила, что у нее есть разные планы, в том числе, многое написать, а работа главного редактора отнимает большое количество времени.

Евгения Альбац возглавляет New Times с 2009 года. Выпуск печатной версии был прекращен из-за финансовых проблем в 2017 году.

В октябре суд в Москве оштрафовал The New Times и Альбац на 22,5 млн рублей за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор. Журналу удалось за четыре дня собрать 22 млн рублей на выплату штрафа. В ноябре Тверской суд Москвы признал штраф законным.

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