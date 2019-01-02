По всей России в новогодних гуляниях приняли участие более 8 млн человек

В России более 8 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в новогоднюю ночь.

Всего на территории страны прошло более 12 тысяч праздничных массовых мероприятий. Порядок охраняли 67 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также нацгвардейцы, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не допущено, передает ТАСС.

Отметим, что главную елку Казани в новогоднюю ночь посетили 18 тысяч человек.