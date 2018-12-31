Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году

Государственные испытания российского танка Т-14 на платформе «Армата» пройдут в 2019 году в научно-исследовательских институтах Минобороны России.

«В интересах Сухопутных войск разработан и завершает заводские испытания танк Т-14, созданный на универсальной платформе «Армата». Боевая машина в 2019 году приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Там уточнили, что «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.

Ранее военные США назвали российский танк «Армата» «слишком навороченным».