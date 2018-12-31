Huawei впервые заработала более $100 млрд

По итогам 2018 года доход Huawei должен составить $109 млрд. Этот показатель будет на 21% выше прошлогоднего и станет самым высоким за всю историю компании.

Поставки смартфонов впервые превысили 200 миллионов штук, передает Reuters слова заместителя председателя правления Huawei Го Пина (Guo Ping).

Китайский производитель смартфонов бьет рекорды на фоне проблем бизнеса в США, где компании практически запретили работать. Кроме того, в Huawei столкнулись с национальными запретами на поставки оборудования для развертывания сетей 5G в Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Не хотят пускать Huawei со своим телекоммуникационным оборудованием для сетей 5G и в Германии. В то же время компания уже имеет 25 контрактов на строительство сетей 5G по всему миру. А еще Huawei стала вторым в мире поставщиком смартфонов после Samsung, потеснив Apple.