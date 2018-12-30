Бюджет Ижевска получил почти 30 млн рублей в конце года

В IV квартале 2018 года бюджет Ижевска получил почти 29 млн рублей. Эти деньги власти города направили на погашение кредиторской задолженности, выполнение социальных обязательств и содержание улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 25,8 млн рублей поступили от продажи земельных участков, которые находились в неразграниченной государственной и муниципальной собственности.

Кроме того, через аукционы и торги реализованы три нежилых помещения, что принесло в городскую казну еще 2,9 млн рублей.