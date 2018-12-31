Эксперты назвали лучшие сериалы 2018 года
Сайт-агрегатор Metacritic назвал лучшие сериалы 2018 года. Рейтинг составлен на основе отзывов зрителей.
На первом месте списка оказалась «Моя гениальная подруга». Второе место занимает «Барри». Тройку замыкает «Убивая Еву».
В топ-10 также вошли «В свободном улете», «Возвращение домой», «Соболезную вашей утрате», «Конец ***го мира», «Нарко: Мексика», «Телохранитель» и «Черная молния».
Ранее сайт «Кинопоиск» также составил рейтинг лучших сериалов 2018 года.
Список возглавил российский сериал «Домашний арест» режиссера Петра Буслова. Далее идут итальянский «Baby» и американский «Барри».ОбществоКультура
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