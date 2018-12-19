Новости общества

03:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сериал «Домашний арест» стал лучшим в 2018 году по версии «Кинопоиска»

03:36, 19.12.2018
Сериал «Домашний арест» стал лучшим в 2018 году по версии «Кинопоиска»
Фото: pxhere.com

Сайт «Кинопоиск» составил рейтинг лучших сериалов 2018 года.

Список возглавил российский сериал «Домашний арест» режиссера Петра Буслова. Далее ижут итальянский «Baby» и американский «Барри».

Также в рейтинг вошли «Видоизмененный углерод», «Звоните ДиКаприо!», «Конец ***го мира», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Маленькая барабанщица», «Маньяк», «Острые предметы», «Патрик Мелроуз», «Призраки дома на холме», «Разочарование», «Террор», «Убивая Еву».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что посмотрел «пару серий» комедийного сериала «Домашний арест» о чиновнике, которого поймали на крупной взятке.

По мнению премьера, «это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы».

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Наилем Магдеевым, мэром Набережных Челнов
Официальные партнеры

Сюжеты

Все сюжеты