Сериал «Домашний арест» стал лучшим в 2018 году по версии «Кинопоиска»
Сайт «Кинопоиск» составил рейтинг лучших сериалов 2018 года.
Список возглавил российский сериал «Домашний арест» режиссера Петра Буслова. Далее ижут итальянский «Baby» и американский «Барри».
Также в рейтинг вошли «Видоизмененный углерод», «Звоните ДиКаприо!», «Конец ***го мира», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Маленькая барабанщица», «Маньяк», «Острые предметы», «Патрик Мелроуз», «Призраки дома на холме», «Разочарование», «Террор», «Убивая Еву».
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что посмотрел «пару серий» комедийного сериала «Домашний арест» о чиновнике, которого поймали на крупной взятке.
По мнению премьера, «это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы».
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