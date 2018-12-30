Автомобилям оперативных служб, Росгвардии и Следкома разрешили парковаться бесплатно

30 декабря в России вступил в силу закон «Об организации дорожного движения».

Как сообщает «Комммерсант», теперь автомобили оперативных служб, ФСО, военной полиции, Росгвардии, Следственного комитета России, используемые «в связи со служебной необходимостью», могут парковаться бесплатно.

Также дорожные службы при выполнении работ по реконструкции или ремонту не имеют права перегораживать для проезда более 50% проезжей части. Если это необходимо, то нужно организовать объезд данных участков.

Кроме того, субъекты Федерации получили право вводить запреты для проезда автомобилей определенных видов в зависимости от экологического класса и наполненности пассажирами.



Ранее сообщалось, что МВД привяжет автомобильные номера к месту регистрации владельцев.