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Молдавия выдала России вербовщика ИГ

21:57, 29.12.2018
Молдавия выдала России вербовщика ИГ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Из Молдавии в Россию сегодня экстрадировали российского гражданина Надира Давудова, который занимался вербовкой в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Давудов с 2013 года находился на территории Сирии и принимал активное участие в боевых действиях против сирийской армии. Также он с помощью интернета занимался вовлечением в террористическую деятельность жителей Кабардино-Балкарии, сообщает RT со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ России.

В ноябре 2017 года россиянина задержали в Кишинёв, куда он прилетел по поддельным документам гражданина Украины.

Ранее в Томской области задержали сборщиков денег для ИГ.

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