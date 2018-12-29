Молдавия выдала России вербовщика ИГ

Из Молдавии в Россию сегодня экстрадировали российского гражданина Надира Давудова, который занимался вербовкой в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Давудов с 2013 года находился на территории Сирии и принимал активное участие в боевых действиях против сирийской армии. Также он с помощью интернета занимался вовлечением в террористическую деятельность жителей Кабардино-Балкарии, сообщает RT со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ России.

В ноябре 2017 года россиянина задержали в Кишинёв, куда он прилетел по поддельным документам гражданина Украины.

Ранее в Томской области задержали сборщиков денег для ИГ.