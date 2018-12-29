Самарская ППК с 1 января отменит аэроэкспресс до аэропорта Курумоч

Самарская пригородная пассажирская компания отменит скорые поезда, следующие из областной столицы в аэропорт Курумоч.

В настоящее время электрички ходят два раза в день — из города в аэропорт в 9.57 и 16.40 и обратно в 14.03 и в 21.20, сообщили в пресс-службе перевозчика. Время в пути — около часа.

Причиной отмены аэроэкспресса стала его непопулярность у горожан и приезжих. Электрички не пользовались спросом, поэтому содержать их было невыгодно.

Ранее сообщалось, что Общероссийское объединение пассажиров предложило разрешить детям до 7 лет бесплатно ездить на пригородных поездах.