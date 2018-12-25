В России предложили разрешить детям до 7 лет ездить на электричках бесплатно

Общероссийское объединение пассажиров предложило разрешить детям до 7 лет бесплатно ездить на пригородных поездах. Соответствующее обращение адрес председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева направил председатель объединения Илья Зотов.

Он отметил, что в настоящее время бесплатно проехать на городском общественном транспорте могут дети до 7 лет, тогда как на пригородном железнодорожном — до 5 лет, пишет RT.

«Мы считаем, что необходимо привести в соответствие законодательство для поездов пригородного сообщения и городского общественного транспорта, в части установления единого возраста до достижении которого, дети получают возможность бесплатного льготного проезда, учитывая социальный запрос следует данный возраст установить на уровне — 7 лет. Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта», — говорится в обращении.