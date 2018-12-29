В российскую армию призвали 132,5 тысячи человек

Российская армия в осенний призыв пополнилась 132,5 тыс. новобранцев. Число граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам, сократилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Осенью 2017 года показатель составлял около 3 тыс. человек, в этому году — около 1,2 тыс., сообщает «Красная звезда» со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Евгения Бурдинского.

Отмечается, что около 15% призывников имеют высшее образование. Порядка 300 призывников направлены в 16 научных рот, более 100 — в научно-производственные, около 200 — в спортивные.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия достигла оптимального уровня численности призывников и прекратит сокращать число призывников.