Зинэтула Билялетдинов: «С ЦСКА сыграли так, как смогли на сегодня»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата с ЦСКА (2:4).



— Мы играли против сильной и хорошей команды. Сыграли так, как мы смогли на сегодня. Скажем так, возможностей было немного, в концовке могло что-то случиться, но ничего не произошло. Что есть, то есть.

— Смотрели ли вчера матч «молодежки» и следите ли за выступлением внука Александра Романова?

— Матч не смотрел, но забитую шайбу видел.

— Если взять последние матчи, с чем связана серия поражений?

— У нас травмы ведущих игроков, пришлось звенья менять. Пытаемся найти сочетания, но не все получается. Много игр, и сейчас нам тяжеловато — будем разбираться.

— На Владислава Подъяпольского выпала большая нагрузка в последнее время. Может, дадите ему отдохнуть в следующем матче?

— Мы подумаем.

— Если сравнивать с первой игрой против ЦСКА в сезоне, удалось ли в чем-то прибавить?

— Кое-что мы пытались изменить. Но нельзя сравнивать эти игры, даже в плане нашего состояния. Но кое-какие моменты мы для себя извлекли. На будущее постараемся поправить их, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что поражение от ЦСКА стало третьим подряд для «Ак Барса». Ранее казанцы проиграли в гостях минскому «Динамо» (2:3) и ХК «Сочи» (1:3). Следующий матч «барсы» проведут 30 декабря и примут дома «Нефтехимик».