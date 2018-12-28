«Нефтехимик» на выезде проиграл «Словану»
«Нефтехимик» проиграл «Словану» (Братислава) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Братиславе и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе нижнекамцев единственную шайбу забил Павел Падакин. В составе «Словану» Адам Яношик, Джефф Таффе и Патрик Лампер.
Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» проиграл рижскому «Динамо» со счетом 2:0.СпортХоккей Татарстан
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