Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением, в котором призвали Москву освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.



«Мы призываем к тому, чтобы все суда в Керченском проливе имели безопасный, свободный и беспрепятственный проход, а также к немедленному и безоговорочному освобождению украинских моряков», — передает RT со ссылкой на заявление.

Отмечается, что моряки «тоже должны быть в состоянии провести праздники со своими семьями». Меркель и Макрон также поддержали договоренности о новогоднем перемирии в Донбассе.

Напомним, 25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

Корабли были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских кораблей «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины.

