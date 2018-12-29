«Нижнекамскнефтехим» провел благотворительную акцию «Мешок Деда Мороза»

Фото: предоставлено НКНХ

Более 250 новогодних подарков нефтехимики раздали детям в рамках благотворительной акции «Мешок Деда Мороза». Презенты получили воспитанники Нижнекамского детского дома, коррекционного центра «Надежда», коррекционной школы №23 и пациенты детской больницы, которые остались без попечения родителей.

Подарки также вручили Нижнекамской ассоциации родителей и опекунов детей-инвалидов, одиноким пенсионерам и многодетным семьям, а также семьям, которые воспитывают детей–инвалидов.

Это не первый сюрприз от «Нижнекамскнефтехима» в канун Нового года. Ранее более 370 детей из социальных учреждений Нижнекамска получили пригласительные билеты в ледовый дворец «Нефтехим Арена» на ледовое представление «Белоснежка и семь богатырей».