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«Нижнекамскнефтехим» провел благотворительную акцию «Мешок Деда Мороза»

14:22, 29.12.2018 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Нижнекамскнефтехим» провел благотворительную акцию «Мешок Деда Мороза»
Фото: предоставлено НКНХ

Более 250 новогодних подарков нефтехимики раздали детям в рамках благотворительной акции «Мешок Деда Мороза». Презенты получили воспитанники Нижнекамского детского дома, коррекционного центра «Надежда», коррекционной школы №23 и пациенты детской больницы, которые остались без попечения родителей.

Подарки также вручили Нижнекамской ассоциации родителей и опекунов детей-инвалидов, одиноким пенсионерам и многодетным семьям, а также семьям, которые воспитывают детей–инвалидов.

Это не первый сюрприз от «Нижнекамскнефтехима» в канун Нового года. Ранее более 370 детей из социальных учреждений Нижнекамска получили пригласительные билеты в ледовый дворец «Нефтехим Арена» на ледовое представление «Белоснежка и семь богатырей».

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