Владимир Леонов о привлечении Алины Загитовой в сборную РТ: «Если у нее нет желания, то зачем переключаться»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции рассказал корреспонденту «Реального времени» о планах по привлечению фигуристки Алины Загитовой в сборную РТ.

— Алина потрясающая спортсменка, олимпийская чемпионка, которая буквально в одиночку взяла свое золото. У хоккеистов все-таки побольше поддержки и народа в команде.

Много было по поводу ее возвращения различной информации. Если будет желание у конкретного человека и у ее семьи приехать в Татарстан и выступать за Татарстан, то мы — в том числе и Президент Республики, мы единую позицию занимаем — готовы к переговорам, обсуждению и прочее.

Если нет такого желания, то зачем переключаться? Есть желание — сели, вступили в переговоры. Тем более к этому есть предпосылки, в силу того, что она татарка и у нее здесь корни, начинала здесь свою карьеру.

В общем, этот вопрос находится в спектре желаний той стороны, — приводит слова Владимира Леонова" корреспондент «Реального времени».



