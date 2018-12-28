Эксперт спрогнозировал приближение курса доллара к 70 рублям

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 69,15—69,95 рубля за единицу американской валюты. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

На утро стоимость нефти составляет 53,13 рубля, доллара — 69,41.



По его словам, вчера снижение курса рубля до отметки в 69,50 руб./долл. (на максимуме 69,75 руб./долл.) повторилось на фоне снижения нефтяных котировок на 3,8% до уровня 53,15 долл./баррель.



Кочергин также напомнил, что вчера Банк России опубликовал обзор «Об оценке влияния налогового маневра в нефтяной сфере на потребительскую инфляцию». Согласно данном обзору, вклад налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019 году вызовет дополнительный рост инфляции на 0,7%, а инфляция станет частично зависеть от мировых цен на нефть.