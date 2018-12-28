С 1 января минимальная зарплата в Удмуртии достигнет 13 тысяч рублей
С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Удмуртии составит 12 972 рубля. Об этом сообщила министр труда и социальной политики региона Татьяна Чуракова на своей странице в соцсетях.
По ее словам, МРОТ составит 133% от прожиточного минимума трудоспособного населения в УР за III квартал 2018 года. Показатель вырастет на 135 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что на помощь регионам для повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума правительство выделило из резервного фонда 36 млрд рублей.Общество Башкортостан
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