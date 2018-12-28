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Наценка на билеты на концерт Пугачевой достигла 500 процентов

02:31, 28.12.2018
Наценка на билеты на концерт Пугачевой достигла 500 процентов
Фото: ru.wikipedia.org

В апреле Кремлевском дворце состоится первый за 10 лет большой сольный концерт Аллы Пугачевой. Перекупщики предлагают билеты в первый ряд за 245—308 тысяч рублей при официальной цене в 70 тысяч

Так, наценка на билеты доходит до 500 процентов, пишут Дни.ру. Отмечается, что билеты в амфитеатр перекупщики предлагают по 40—60 тысяч вместо 10 тысяч, указанных на билете.

Официальные агрегаторы также берут 20 процентов от цены билета исключительно на концерт Аллы Пугачевой. Таким образом, продавцы пытаются подстраховаться на случай отмены концерта.

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