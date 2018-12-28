Сегодня в Татарстане снег и до -10

В пятницу, 28 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. В большинстве районов республики снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



Максимальные температуры воздуха утром и днем от -5 до -10 градусов. В Казани днем ожидается от -6°С до -8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.