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Сегодня в Татарстане снег и до -10

05:33, 28.12.2018
Сегодня в Татарстане снег и до -10
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 28 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. В большинстве районов республики снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха утром и днем от -5 до -10 градусов. В Казани днем ожидается от -6°С до -8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.

Общество Татарстан
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