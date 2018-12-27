Компания Пригожина потеряла контракт на новогодний прием в Кремле

Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в этом году достался не компаниям Евгения Пригожина, а зарегистрированному в мае ООО «МСК».



Компания уже получила три контракта от Кремля на 36 млн рублей. До этого в течение четырех лет контракты на организацию президентского приема осуществляла компания «Конкорд М» бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает РБК.

Отмечается, что в этом году кремлевский прием состоится 27 декабря. Управление делами президента (УДП) на него потратило 13,1 млн рублей.

Напомним, СМИ называют Пригожина «кремлевским поваром». Ранее в ходе пресс-конференции в декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин прокомментировал деятельность Пригожина и связываемую с ним «ЧВК Вагнера».

