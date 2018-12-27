В керченском колледже возобновились занятия после нападения в октябре

В Керченском политехническом колледже возобновились занятия, прерванные после нападения в середине октября.



«Все это время студенты колледжа ютились в третьем корпусе. Учеба была организована в две смены», — передает «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города Сергея Бороздина.

Отмечается, что главный вход в колледж и часть учреждения, которые больше всего пострадали от взрыва, пока закрыты.