В керченском колледже возобновились занятия после нападения в октябре
В Керченском политехническом колледже возобновились занятия, прерванные после нападения в середине октября.
«Все это время студенты колледжа ютились в третьем корпусе. Учеба была организована в две смены», — передает «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города Сергея Бороздина.
Отмечается, что главный вход в колледж и часть учреждения, которые больше всего пострадали от взрыва, пока закрыты.ОбществоВласть
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