Николай Цулыгин: «Очень обидно проигрывать дома»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин после поражения от новосибирской «Сибири» в домашнем матче чемпионата КХЛ так прокомментировал игру:

— «Сибирь» с победой. У нас не хватило сегодня эмоций, видимо, после последней игры чуть-чуть выплеснули их, и поэтому два периода, правильно подметили, не могли показать их. Когда в третьем периоде перешли на три звена, то стало более или менее что-то получаться, начали что-то создавать. Но этого было недостаточно. Где-то сами не забили, где-то здорово здорово сыграл вратарь соперника и четыре штанги тоже сыграли сегодня против нас. Очень обидно проигрывать дома. Я хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что мы проиграли очередную игру дома. Будем готовиться к следующей, выходить, как на последний бой, и показать все свои лучшие качества, — сказал наставник.

28 декабря «Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» на своем льду. Это будет заключительный поединок года.