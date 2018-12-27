С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1а»

С космодрома Восточный успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 и с иностранными космическими аппаратами.

Старт ракет произошел в 5:07 по мск. Российские спутники были выведены на орбиты примерно в 6:30, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» пока не собирается менять генподрядчика по строительству стартового стола для ракет «Ангара» на космодроме Восточный, которым является ПСО «Казань».