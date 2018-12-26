В Башкирии проходят церемонии прощания с тремя рабочими, погибшими в шахте Соликамска

Церемонии прощания и погребения трех рабочих из Башкирии, погибших при пожаре в шахте «Уралкалия» в Соликамске, проходят в среду, 26 декабря.

Ранее из Пермского края в республику была организована поездка и сопровождение родственников погибших, а также доставка тел горняков. Все организационные вопросы взяли на себя администрации Уфы и Белорецка.

В настоящее время проходят траурные мероприятия и похороны погибших в Дюртюлинском, Кармаскалинском районах, а также в Белорецке, передает «Интерфакс».

Добавим, согласно распоряжению врио главы Башкирии Радия Хабирова каждая семья погибших в шахте рабочих из Башкирии получит по одному миллиону рублей.

Напомним, в субботу, 22 декабря, произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае 24 декабря был объявлен траур.

