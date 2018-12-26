Полицейские ищут мужчину, устроившего стрельбу в центре Казани

Полицейские ищут мужчину, устроившего стрельбу в центре Казани.

Напомним, накануне в центре Казани на перекрестке улиц Университетской и Островского произошла перестрелка. Установлено, что один из потерпевших припарковал свой автомобиль возле одного из кафе города и зашел в ломбард. Позже оттуда он вышел со своим другом и сел в свой автомобиль. К нему подошел неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пистолет, и начал стрелять в сторону водителя машины. Знакомый потерпевшего попытался ему помочь, но был также ранен. Нападавший скрылся, передает пресс-служба МВД по РТ.

Мужчины были госпитализированы в городскую больницу. Одному выстрелили в голову, другому в живот. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемым в совершении стрельбы стал 55-летний местный житель. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению его местонахождения.