В центре Казани произошла стрельба
В центре Казани на перекрестке улиц Университетской и Островского произошла перестрелка.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД РФ по Татарстану, пострадавшие доставлены в больницу. Все обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники.
По информации из социальных сетей, неизвестный выстрелил в двух мужчин. Один выстрел пришелся в голову.
По данным «Интерфакса», погибших в результате перестрелки нет. Двое пострадавших прооперированы.
«Один из них в крайне тяжелом состоянии, второй в тяжелом состоянии. Оба в реанимации», — сообщили в Минздраве.Происшествия Татарстан
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