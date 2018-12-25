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Происшествия

В центре Казани произошла стрельба

23:25, 25.12.2018

В центре Казани на перекрестке улиц Университетской и Островского произошла перестрелка.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД РФ по Татарстану, пострадавшие доставлены в больницу. Все обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники.

По информации из социальных сетей, неизвестный выстрелил в двух мужчин. Один выстрел пришелся в голову.

По данным «Интерфакса», погибших в результате перестрелки нет. Двое пострадавших прооперированы.

«Один из них в крайне тяжелом состоянии, второй в тяжелом состоянии. Оба в реанимации», — сообщили в Минздраве.

Происшествия Татарстан
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