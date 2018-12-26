СМИ сообщили о подорожании мобильного интернета в России с 2019 года

Крупнейшие операторы оповестили своих абонентов о подорожании мобильного интернета в России с 2019 года. Так, трафик мобильного интернета у абонентов Tele2, «МегаФона» и «Вымпелкома» вырастет на уровне от 25% до 38%.

Как рассказал руководитель Content Review Сергей Половников, рост стоимости мобильного интернета в России связан с «пакетом Яровой» и повышением НДС 18% до 20%.

Согласно исследованию, Россия заняла восьмое место в рейтинге самого дешевого мобильного интернета — стоимость одного гигабайта составила 55,5 рубля, передает «Коммерсант».

Ранее «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Tele2 предупредили об изменении в январе тарифных планов в сторону увеличения из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% и ряда других изменений на рынке мобильной связи.

ФАС уже собирается проверить данные планы операторов.