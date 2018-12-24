ФАС проверит планы операторов повысить цены на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала информацию от операторов сотовой связи о повышении тарифов. Однако если операторы нарушили законы, то служба примет в отношении них меры.

«Если операторы связи предприняли действия, в которых могут быть выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — приводит «РИА Новости» слова замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

По его словам, служба на постоянной основе проводит мониторинг размера тарифов операторов связи

Ранее «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Tele2 предупредили об изменении в январе тарифных планов в сторону увеличения из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% и ряда других изменений на рынке мобильной связи.