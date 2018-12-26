Бречалов: просьба о предоставлении аэропорту Ижевска международного статуса уже направлена

Ижевский аэропорт может получить статус международного. Глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия» сообщил, что просьба предоставить такое право была направлена и есть предпосылки положительного исхода.

— Мы направили соответствующую просьбу, чтобы при реализации этого большого проекта по ремонту и реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса учли наши пожелания и дали международный статус. Мы работаем в этом направлении, есть все предпосылки к тому, что положительно закончится вся эта работа, но пока подождем, — сказал глава региона.

Он напомним, что до настоящего времени препятствием для получения ижевским аэропортом статуса международного было наличие в пределах 500 километров других международных аэропортов, однако сейчас в этом вопросе могут быть изменения.

Бречалов добавил, что экономическая активность жителей Удмуртии пока не позволяет говорить о перспективах открыть авиарейсы в европейские столицы. Необходимого пассажиропотока для этого нет. Можно рассчитывать, скорее, на запуск в курортный сезон чартерных рейсов в Египет и Турцию.