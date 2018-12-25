Ульяновский педуниверситет будут охранять по тарифу 93 рубля в час

Ульяновский государственный педагогический университет имени Ульянова объявил тендер на охрану комплекса зданий. Его стоимость составляет за 8,18 млн рублей.

Заявки от потенциальных сторожей будут приниматься до 11 января, аукцион состоится 14 января.

Всего охранять вуз планируется 87 600 часов. Таким образом каждый час охраны обойдется всего в 93 рубля. Охрана понадобится для десяти зданий, два из которых – общежития. Также должны охраняться учебные корпуса, здание столовой, здание оздоровительного центра с бассейном. Услуги должны оказываться на протяжении года – с 1 февраля 2019 по 31 января 2020. Все объекты будут охраняться круглосуточно, одним охранником на каждый объект.