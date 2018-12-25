Голкипер ФК «Тюмень» Обухов поедет с «Рубином» на сборы

Голкипер ФК «Тюмень» и молодежной сборной России по футболу Игорь Обухов может вновь уйти на повышение. Молодой страж ворот получил приглашение на просмотр в казанский «Рубина», сообщает пресс-служба сибиряков.

22-летний вратарь может проявить себя во время турецких сборов команды Курбана Бердыева с 4 по 17 января. Об этом заявил директор ФК «Тюмень» Александр Попов. По словам руководителя черно-белых, Обухов может вернуться в расположение сибирской команды в случае, если закрепиться в составе команды РПЛ Обухову не удастся.

В прошлом сезоне Игорь находился в аренде в тульском «Арсенале».