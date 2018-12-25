Мэр Перми ответит на вопросы горожан в прямом эфире 27 декабря

Прямой эфир с мэром Перми Дмитрием Самойловым пройдет 27 декабря на телеканале «Россия 24», с 19.10 до 20.00.

Глава Перми подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год. Также жители смогут обратиться к Самойлову и задать вопросы в прямом эфире, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников провел третью конференцию в Instagram. После прошлого прямого эфира был уволен начальник департамента ЖКХ Перми.

