Сопка в Хабаровском крае обрушилась из-за оползня: «Метеорита не было»
Сопка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края обрушилась из-за оползня.
«По заключению ученых, это оползень. Явление в нашем регионе редкое, но не уникальное. Метеорита не было», — сообщил представитель регионального главка МЧС.
Ранее глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов заявил о метеорите, снесшем вершину сопки на подведомственной ему территории. В Сети появилась видеозапись с места события.
В районе возможного падения метеорита в Хабаровском крае специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили термическую аномалию.ОбществоПроисшествия
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