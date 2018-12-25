Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня до 68,7 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 68—68,75 рубля за единицу американской валюты. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Он отметил, что по состоянию на утро нефть составляет 50,49 рубля за баррель, а доллар — 68,41.

По мнению Кочергина, вчера в первой половине дня поддержку рублю оказывали налоговый период и оценки участников рынка относительно его перепроданности на прошлой неделе. Тем не менее по уже выверенному сценарию во второй половине дня нефть на минимуме опустилась до 50,36 долл./бар.(-6%), что привело к распродажам по рублю вплоть до отметки в 68,75 руб./доллар.