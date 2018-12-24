Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале 2019 года

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в первом квартале 2019 года.

«В этом году президент выступил с посланием в марте, поэтому, соответственно, в первом квартале следующего года президент также выступит, безусловно, с посланием Федеральному собранию. Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных обязательств и иных», — сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу уточнить сроки обращения сказал, что «пока рано говорить о конкретной дате», пишет ТАСС.

Ранее Песков сообщил, что Путин не будет обращаться с посланием Федеральному собранию в этом году.

Напомним, что президент, как правило, обращается к Федеральному собранию в конце года, но в 2017 году послание не было оглашено, мероприятие перенесли на март 2018 года.