Суд отклонил иск к главе ФСБ об отрицании массовых репрессий

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Савеловский районный суд отклонил иск бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Игоря Степанова к директору ФСБ Александру Бортникову об отрицании им массовых репрессий.

Как сообщает «Коммерсант», Степанов требовал опубликовать его мнение о массовых расстрелах в том же объеме и на тех же страницах, которые занимало интервью «Российской газеты» с Бортниковым. Оно вышло в декабре 2017 года. В нем директор ФСБ, в частности, заявил, что массовые репрессии 30-х годов прошлого века были результатом «перегибов в работе ОГПУ-НКВД на местах».