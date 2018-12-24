В новогодние каникулы стационары Казани будут работать круглосуточно

В новогодние каникулы стационары, родильные дома и гинекологические стационары Казани будут работать круглосуточно.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в предновогодние дни взрослые поликлиники будут работать по графику выходных дней: 30 декабря по воскресному графику с 9.00 до 15.00; 31 декабря — по субботнему графику с 8.00 до 18.00.

С 1 по 8 января поликлиники будут работать с 9.00 до 17.00. При этом 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января работают только дежурные терапевтические бригады, а 3 и 6 января, помимо терапевтических бригад, будут работать специалисты узкого профиля, рентгенологический кабинет, лаборатория, травматологические пункты с дневным режимом работы.

Детские поликлиники 30 декабря, 1, 6 и 7 января будут работать по воскресному графику с 9.00 до 15.00. Вызовы на дом в эти дни обслуживаться не будут. 31 декабря, 2, 3, 4, 5 и 8 января детские поликлиники будут функционировать по субботнему графику с 9.00 до 17.00, прием вызовов — до 16.00.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество платных услуг в государственных медучреждениях может быть снижено за счет внедрения новых технологий и модернизации клиник.