В США с пятой попытки на орбиту стартовала ракета Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что эти аппараты постепенно заменят собой устаревшие спутники, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Ранее сообщалось, что в США состоялся запуск новейшей ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с первым в истории спутником Бангладеш в качестве полезной нагрузки.

