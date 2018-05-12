SpaceX осуществила первый запуск новейшего Falcon 9 с бангладешским спутником

В США состоялся запуск новейшей ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с первым в истории спутником Бангладеш в качестве полезной нагрузки. Трансляция запуска велась на канале SpaceX в YouTube.

Ракета выведет на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник Bangabandhu 1, принадлежащий Бангладеш. Спутник связи предназначен для обеспечения вещания и телекоммуникационных услуг в сельских районах Бангладеш, Индии, Бутана, Шри-Ланки, Филиппин и Индонезии.



Напомним, что 30 марта SpaceX запустила ракету с 10 спутниками связи Iridium. Запуск прошел с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.