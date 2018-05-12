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SpaceX осуществила первый запуск новейшего Falcon 9 с бангладешским спутником

01:01, 12.05.2018
SpaceX осуществила первый запуск новейшего Falcon 9 с бангладешским спутником
Фото: скриншот видео youtube.com

В США состоялся запуск новейшей ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с первым в истории спутником Бангладеш в качестве полезной нагрузки. Трансляция запуска велась на канале SpaceX в YouTube.

Ракета выведет на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник Bangabandhu 1, принадлежащий Бангладеш. Спутник связи предназначен для обеспечения вещания и телекоммуникационных услуг в сельских районах Бангладеш, Индии, Бутана, Шри-Ланки, Филиппин и Индонезии.

Напомним, что 30 марта SpaceX запустила ракету с 10 спутниками связи Iridium. Запуск прошел с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Технологии
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