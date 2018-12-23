Роспотребнадзор дал татарстанцам советы по выбору безопасных фейерверков

Управление Роспотребнадзора по Татарстану дало рекомендации по выбору и эксплуатации безопасных пиротехнических изделий.



«Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сертификационный знак», — говорится в сообщении ведомства.

При покупке надо убедиться о наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар. На упаковке должны указываться срок годности, адрес и телефон российского производителя или уполномоченного исполнителя, а также рекомендации по хранению и утилизации.

Ведомство не советует покупать деформированный товар или изделие с нарушенной упаковкой. Кроме того, фейерверки надо хранить в оригинальной упаковке в сухом месте. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах или любым другим образом.

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