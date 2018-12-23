Новости общества

14:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор дал татарстанцам советы по выбору безопасных фейерверков

12:58, 23.12.2018
Роспотребнадзор дал татарстанцам советы по выбору безопасных фейерверков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану дало рекомендации по выбору и эксплуатации безопасных пиротехнических изделий.

«Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сертификационный знак», — говорится в сообщении ведомства.

При покупке надо убедиться о наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар. На упаковке должны указываться срок годности, адрес и телефон российского производителя или уполномоченного исполнителя, а также рекомендации по хранению и утилизации.

Ведомство не советует покупать деформированный товар или изделие с нарушенной упаковкой. Кроме того, фейерверки надо хранить в оригинальной упаковке в сухом месте. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах или любым другим образом.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новогодним оформлением главных прогулочных зон центра Казани — улицы Баумана и набережной озера Кабан.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты