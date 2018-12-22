В Татарстане составлен рейтинг самых отзывчивых министерств

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ составили рейтинг министерств Татарстана, оперативно решающих жалобы людей в «Народном контроле».



«У нас есть такой рейтинг. Более того, ежеквартально этот рейтинг подводит Минэкономики РТ. Оперативно на все заявки людей в «Народном контроле» реагируют Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, Министерство здравоохранения РТ и Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ», – приводит «Татар-информ» слова уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской.

Отмечается, что активно с заявками в системе работают Минпромторг и Госалкогольинспекция РТ. При этом более 1,2 тыс. обращений поступило в МВД по РТ. Самое большое количество уведомлений приходит от жителей Казани — 27 тыс. уведомлений, более 20 тыс. из них решены.

Ранее Правительство Татарстана официально объявило о том, что в республике в тестовом режиме запущена система контроля за соцсетями «Инцидент менеджмент». Подробнее о результатах и целях продукта ООО «Медиалогия», а также о его создателях, читайте в материале «Реального времени».