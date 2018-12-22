План ввода жилья в Татарстане выполнен на 93,5%

В Республике Татарстан на 21 декабря введено 2,25 млн кв. метров жилья, что составляет 93,5% жилья от плана.



До конца года необходимо ввести в эксплуатацию еще 162,7 тыс. кв. метров жилья, сообщает пресс-служба президента РТ.

С начала года в Татарстане сдали 218 жилых домов на 7,1 тыс. квартир по программе соципотеки. В рамках инвестиционной программы завершено строительство 18 объектов из 33, до 28 декабря работы закончатся еще на 15 объектах.

В настоящее время в эксплуатацию введен 121 дом из 149 в девяти районах республики в рамках программы арендного жилья. Работы в 28 домах в пяти районах находятся на стадии завершения.

Напомним, что по состоянию на конец ноября в Татарстане было введено 83% от запланированного жилья.